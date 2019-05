Beim Pokalfinale im Frauenfußball Königin Letizia von Spanien: Das ist ihr Stadion-Look

Königin Letizia (46) von Spanien hat beim Pokalfinale im Frauenfußball auf der Tribüne mitgefiebert. In Granada durfte sie die Trophäe am Ende den Spielerinnen von Real Sociedad überreichen. Letizia hatte für ihren Auftritt im Stadion ein tailliertes, ärmelloses Oberteil in Weiß gewählt. Die enganliegende Weste war mit goldenen Knöpfen und Reißverschlüssen verziert.