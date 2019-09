Beim Opening-Event von Kinga Mathe Gerda Lewis und ihr Keno verliebt auf dem roten Teppich

"Er ist mein Fels in der Brandung"

Was die beiden an dem anderen am meisten lieben und schätzen, wissen sie aber genau. "Keno ist immer für mich da. Wenn es mir nicht gut geht, baut er mich wieder auf. Er ist mein Fels in der Brandung. Er hat für alles Verständnis. Und das brauche ich auch, denn ich bin eine temperamentvolle Frau, die auch gerne einmal für fünf Minuten ausflippt. Er ist dann aber ganz ruhig", lauten Gerdas liebevolle Worte über ihren Liebsten. Keno hingegen schätze ihren Humor, der auch immer auf ihn abfärbe. Gemeinsam lachen könnten sie viel, aber auch ernste Gespräche würden die beiden immer wieder miteinander führen.

Künftig zeige sich das Paar auch öfter gemeinsam auf öffentlichen Events. Aber planen die beiden auch eine Zukunft im Fernsehen? "Ich bin, was meine TV-Shows angeht, sehr selektierend. So etwas wie 'Das Sommerhaus der Stars' würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich einfach nicht der Typ für so etwas bin", stellt Gerda klar. Und auch Keno sieht sich künftig erst einmal nicht in der TV-Welt: "Ich möchte auch erst einmal das verarbeiten, was jetzt gerade passiert. Für mich stehen jetzt ganz andere Dinge im Fokus."