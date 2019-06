Beim Musikfestival Wango Tango Taylor Swift: Mehr Farbe geht nicht

Grund für die farbenfrohe Aufmachung war der 1. Juni - der Tag, an dem in den USA der sogenannte Pride Month eingeläutet wird. Swift ist bekannt dafür, sich für die Gleichberechtigung von Homo-, Bisexuellen und Transgendern einzusetzen. Anlässlich des 1. Junis schrieb sie bei Instagram: "Es ist noch ein weiter Weg, bis alle Menschen in diesem Land wirklich gleich behandelt werden." Ihr knallbuntes Outfit in den symbolischen Farben der LGBTQ+-Bewegung war jedenfalls schon mal ein eindeutiges Statement.