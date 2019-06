Der FC Liverpool hat am Mittwoch seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet: Oranje-Talent Sepp van den Berg wechselt vom PEC Zwolle zu den "Reds" - auch der Rekordmeister hatte wohl den 17-Jährigen im Visier. Anscheinend war das Interesse an van den Berg so groß, dass die Münchner den Transfer an die Anfield Road in letzter Sekunde verhindern wollten.