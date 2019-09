Als sich die Spieler in die Katakomben verabschiedet hatten, kochten die Emotionen plötzlich über. Teile der Lautern-Fans versuchten über den Zaun auf den Rasen zu klettern, wurden aber von herbeieilenden Polizeibeamten davon abgehalten. Nachdem sich ein Rettungstor öffnete, drangen Beamte in die Kurve ein und stellten sich den aufgebrachten Anhängern mit Schlagstöcken in der Hand gegenüber.