Beim Laufen Nicole Kidman hat sich den Knöchel gebrochen

Nicole Kidman (52, "Big Little Lies") hat sich beim Sport den Knöchel gebrochen. Das verriet nun ihr Ehemann Keith Urban (52) im Gespräch mit "The Project". Vor ungefähr fünf Wochen sei Kidman wie üblich in der Nachbarschaft beim Laufen gewesen, dabei habe sie ein Schlagloch übersehen, sei umgeknickt, und habe "einen kleinen Bruch in ihrem Knöchel" erlitten. In den vergangenen Wochen musste sie deshalb einen speziellen Schuh tragen, um die Heilung zu unterstützen.