Beim Grazer Tuntenball Conchita Wurst mit neuem Look

Überraschendes Umstyling für den österreichischen Sänger und Travestiekünstler Tom Neuwirth (30), besser bekannt als Conchita Wurst ("Rise Like a Phoenix"). Beim Grazer Tuntenball hat er sich in einem neuen Look präsentiert. Statt langer Wallemähne trägt er nun Glatze, der dichte, dunkle Bart ist aber geblieben.