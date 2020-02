Beim gemeinsamen Super-Bowl-Schauen Donald Trump: Seltsames Verhalten während der Hymne

Dem US-Präsident Donald Trump (73) scheint dies jedoch offenbar recht egal zu sein, was nun in den Vereinigten Staaten für Kopfschütteln sorgt. Während der Hymne beim Super Bowl am vergangenen Sonntag stand Trump zwar auf, zappelte anschließend aber herum, zeigte auf irgendwelche Leute im Raum und dirigierte sogar ein imaginäres Orchester.