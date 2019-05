Beim Formel E-Rennen in Paris Diane Kruger: Die Schauspielerin setzt auf Öko

Diane Kruger (42, "Willkommen in Marwen") hat ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt. In einem Interview mit der "Gala" erklärte die Schauspielerin, wie sie versuche, ökologisch zu leben. "Ich verzichte auf Plastikflaschen, wenn ich zum Beispiel Orangensaft kaufe. Außerdem verwende ich Tupperware. Und ich benutze Öko-Windeln", sagte die Mutter einer sechs Monate alten Tochter am Rande eines Formel E-Rennens in Paris. Die gebürtige Deutsche hatte vor dem Rennen mit einem BMW i8 Coupé eine Testrunde gefahren. Sie zeigte sich begeistert von der Formel E. "Es ist umweltfreundlich, das ist die Zukunft."