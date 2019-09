Beim Filmfestival in San Sebastian Kristen Stewart überrascht mit extravagantem Schwarz-Weiß-Outfit

Kristen Stewart (29, "Twilight") zeigte bei einem Photocall für ihren neuen Film "Seberg" auf dem Internationalen Filmfestival San Sebastian in Spanien einmal mehr, dass sie einen extravaganten Modegeschmack besitzt. Für den Anlass hatte sie ein schwarz-weißes Outfit mit einigen Highlights gewählt. So trug sie eine gestreifte Bluse, die bis zum Bauch aufgeknöpft war und ihren schwarzen BH zeigte. Darüber trug Stewart eine sportliche schwarze Lederjacke. Eine weite und hochgekrempelte weiße Hose vervollständigte den lässigen Look.