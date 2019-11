Beim Drogenkauf erwischt? Pete Doherty in Paris festgenommen

Pete Doherty (40, "Can't Stand Me Now") ist in Paris festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, Drogen zu kaufen, wie der "Guardian" unter Berufung auf französische Medien schreibt. Demnach hat die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass Doherty Donnerstagnacht während eines versuchten Kokain-Deals verhaftet wurde. Nicht bestätigt wurden bisher die französischen Berichte, nach denen Doherty zwei Gramm der Droge in den Taschen gehabt und die Verhaftung im Vergnügungsviertel Pigalle stattgefunden haben soll.