Was fehlt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)? Der dritte Zitteranfall in wenigen Wochen lässt die Bürger sorgenvoll nach Berlin schauen. Ist Angela Merkel krank? Eine Lippenleserin will jetzt herausgefunden haben, was die 64-Jährige beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am Mittwoch gemurmelt hat.