Beim Deutschen Sportpresseball Fabian Hambüchen: Red-Carpet-Debüt mit seiner neuen Freundin

Beim Deutschen Sportpresseball am Samstagabend in Frankfurt am Main lag Liebe in der Luft! Der ehemalige Turnstar Fabian Hambüchen (31) hat seinen ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt mit seiner neuen Freundin Nina absolviert. Das Paar strahlte beim öffentlichen Liebes-Debüt gemeinsam für die Fotografen in die Kameras. Wie die "Bild" berichtet, sei Nina 21 Jahre alt und Sportstudentin aus Köln.