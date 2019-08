Zum Glück, mag heute sagen, wer am Café Crönlein einen Sommer-Nachmittag verbringt. Das Häuschen, in dem jetzt das Crönlein residiert, war eine öffentliche Bedürfnisanstalt – auch für die Heimkehrenden vom Wirtshaus am Nockherberg. Florian Falterer freut's, dass seine Gäste und die Giesinger jetzt auch Wasser an seinem Café zapfen können.