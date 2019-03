Beim "Avène Beauty Brunch" Cathy Hummels und Franziska Knuppe verraten ihre Beauty-Geheimnisse

Die eine ist ein gefragtes Model und Werbegesicht, die andere Influencerin, Mutter eines Kleinkindes und Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats Hummels. Sowohl Franziska Knuppe (44) als auch Cathy Hummels (31) stehen im Rampenlicht und präsentieren sich von Berufswegen her meistens perfekt gestylt in der Öffentlichkeit. Beim "Avène Beauty Brunch" in Hamburg, bei dem Franziska Knuppe am Dienstag als neue Markenbotschafterin der Marke vorgestellt wurde, haben die beiden Freundinnen ihre geheimen Beauty-Tipps verraten.