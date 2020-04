Nach Angaben der Polizei München war ein 75-jähriger Münchner in seinem Citroen in der Bad-Schachener Straße in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung zur Aschheimer Straße und Melusinenstraße bog er nach links in die Melusinenstraße ab. Zeitgleich radelte der 65-Jährige auf der Anzinger Straße in Richtung Osten. An der Kreuzung kam es dann zum Unfall. Die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer den Radler beim Abbiegen übersehen haben muss. Mit fatalen Folgen.