Die Red Bulls, die in der DEL seit der Deutschland-Cup-Pause im Oktober nicht so dominant aufgetreten waren, wie man es von ihnen gewohnt ist, spielten gegen den Tabellenvorletzten endlich wieder konzentriert. "Man hat in den letzten Partien schon gesehen, dass wir wieder so spielen, wie man uns kennt, wie wir das auch von uns selber erwarten", sagte Nationalstürmer Frank Mauer, "wir sind wieder aggressiver, torgefährlicher und spielen defensiv einfach besser."