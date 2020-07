Beiläufige Bemerkung von Finanzboss Apple bestätigt: iPhone 12 kommt wahrscheinlich später

Finanzchef Luca Maestri (56) verriet dies am Donnerstag fast schon nebenbei bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen via weltweit übertragenem Video-Call des Unternehmens aus dem kalifornischen Cupertino. Zuvor sickerte bereits aus Kreisen des Chipherstellers Qualcomm durch, dass es in Folge der weltweiten Corona-Krise zu einer Verschiebung des iPhone-12-Releases kommen könnte.