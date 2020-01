Beide setzten auf tiefen Ausschnitt Kate Beckinsale und Eva Longoria funkeln auf dem roten Teppich

Jumpsuit mit ausgestellten Beinen

Kate Beckinsale hob sich bei dem Event von den Damen in Kleid ab: Die Schauspielerin wählte einen Jumpsuit, der sich durch ausgestellte Beine, einen tiefen V-Ausschnitt und offene Ärmel, die an der Taille befestigt waren, auszeichnete. Wie bei ihrer Schauspielkollegin betonte ein Gürtel zusätzlich ihre schmale Taille. Pailletten, Perlen und sogar Goldmünzen ließen das Outfit schimmern und funkeln. Ihr langes Haar ließ sie zum Seitenscheitel in glamourösen Wellen über ihre rechte Schulter fallen. Das Make-up mit getuschten Wimpern und Lipgloss in leichtem Rosa rundete den Look perfekt ab.