Gibt es den "Playboy" überhaupt?

Und, was haben die Kids gemeint? "Nix. So richtig gefragt habe ich sie nämlich gar nicht", erklärt Quermann der "Bild am Sonntag". Sie glaube, dass ihre Kinder sich für sie freuen, wenn sie Freude habe. "Und ehrlich gesagt möchte ich mit meinem 18-jährigen Sohn auch nicht darüber sprechen, wie er meine Möpse findet."