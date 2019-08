Aus JVA Memmingen ausgebrochen: Häftling entschuldigt sich

Schon am Montagnachmittag wurde der erste Geflohene festgenommen, auch der 37-Jährige hielt sich in Lauben auf. Beide Männer kommen nun zurück in Haft. Kurios: Wie die Leiterin der JVA Memmingen, aus der die beiden Straftäter ausgebrochen waren, gegenüber dem "BR" erzählte, hinterließ der 37-Jährige in der Haftanstalt einen Brief, in dem er sich schon vor seinem Ausbruch für die Unannehmlichkeiten entschuldigte.