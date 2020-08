Beide haben zwei Söhne Tina Ruland & Tanja Bülter sind als alleinerziehende Mütter glücklich

Das waren die Trennungsgründe

Für Ruland spiele in einer Beziehung "nicht unbedingt die totale körperliche Treue" eine große Bedeutung. "Es kommt auf die Absprache an, die man trifft. Und die bezieht sich nicht nur auf körperliche Treue, sondern auch auf Vertrauen, auf Werte, die man miteinander teilt." Das sei für sie ein Trennungsgrund gewesen. "Meine Werte sind komplett missachtet und verletzt worden." Bei Tanja Bülter und ihrem Mann hätte sich die Lebenssituation, beruflich wie privat, einfach in zwei verschiedene Richtungen entwickelt.