Bei "Wasp Network"-Premiere Penélope Cruz: Strahlend schön in Venedig

In dem neuen Thriller von Regisseur Olivier Assayas spielt Penélope Cruz neben Édgar Ramírez eine der Hauptrollen. Der Film basiert auf einem Buch des Brasilianers Fernando Morais, das in der deutschen Übersetzung mit "Die letzten Soldaten des Kalten Krieges" betitelt ist. Die Handlung dreht sich um die Geschichte der Miami Five - eine Gruppe von fünf Kubanern, die als Teil eines Spionagenetzwerks 1998 in Miami verhaftet wurde.