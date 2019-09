Schwabing - Ein lauter Knall im Treppenhaus hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Therese-Studer-Straße am Donnerstagmorgen aufgeschreckt. Die Bewohner bemerkten Rauch im Treppenhaus und alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr. Der Grund für den Qualm im Haus war ein gravierender Zwischenfall bei Wartungsarbeiten an der Aufzugsanlage des Wohnhauses, das berichtet die Feuerwehr.