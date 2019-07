Bei WarnerMedia Bestätigt: Die Gremlins bekommen eine eigene Serie

Amblin Television produziert "Gremlins: Secrets of the Mogwai" in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation. Darryl Frank ("Roswell, New Mexico"), Justin Falvey ("Die Borgias") und Sam Register (50, "Batman: The Killing Joke") sind als ausführende Produzenten für die Serie verantwortlich. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Tze Chun (39, "Gotham"). Ein Starttermin ist noch nicht bekannt.