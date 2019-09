Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften war im Einsatz und versorgte die Verletzten. Alle fünf Personen wurden in Münchner Kliniken transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Drei Autos sind laut Feuerwehr ein Totalschaden.