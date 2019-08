Bei Treffen mit Putin Unerwartetes Accessoire: Warum trägt Brigitte Macron eine Armschlinge?

Am Montag hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron (41) den russischen Präsidenten Wladimir Putin (66) in der Mittelmeer-Residenz Fort de Brégançon in Südfrankreich empfangen. Mit dabei war auch die "Première dame", Brigitte Macron (66). Ihr galt besondere Aufmerksamkeit, denn die Präsidentengattin trug einen Arm in einer Schlinge. An einigen Stellen wies das unerwartete Accessoire blauen Stoff auf, der mit ihrem hellblauen Kleid harmonierte.