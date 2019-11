München - Ein Bauarbeiter geriet am Freitagvormittag bei Arbeiten in einer Tiefgarage in der Balanstraße mit seinem Fuß in eine Mörtelpumpe und wurde dabei eingeklemmt. Die Rettung des Eingeklemmten gestaltete sich als schwierig und langwierig, da der Fuß durch eine Zwangsmischerschnecke eingeklemmt und eine einfache Demontage aufgrund der Lage des Verletzten nicht möglich war.