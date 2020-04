Polizei fotografiert Männer vom Hubschrauber aus

Die beiden Männer, die den Angaben zufolge 25 und 27 Jahre alt sind, wurden vom Hubschrauber aus fotografiert und dadurch identifiziert. Sie hatten zuvor aus einem Wohnhaus in Donauwörth mit dem Laserpointer auf das Cockpit gezielt. Beide erwartet nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.