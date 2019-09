Bei "Strictly Come Dancing" Motsi Mabuse: Kann sie ihre Schwester Oti neutral bewerten?

Am 7. September flimmerte die erste Folge von "Strictly Come Dancing", die britische Version von "Let's Dance", über die TV-Bildschirme. In der Jury sitzt keine Geringere als Motsi Mabuse (38). Doch einige sehen ein Problem: Ihre Schwester Oti (29) ist als Profitänzerin dabei. Wie kann sie da neutral bleiben? Jetzt äußerte sich der ehemalige Hauptrichter Len Goodman (75) dazu, wie "Daily Mail" berichtet.