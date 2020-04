Bei Streamingdiensten und im TV Finale für "The Mandalorian" und mehr: Die Serien-Highlights im Mai

Ab 22. Mai ist Staffel zwei des Amazon Originals "Homecoming" verfügbar. Allerdings fehlt in den neuen Folgen Julia Roberts (52), die in Staffel eins die Hauptrolle spielte. Diese hat Janelle Monáe (34) übernommen. Ihre Figur wacht in einem Ruderboot mitten auf einem See auf, ohne die geringste Erinnerung daran, wie sie dorthin gekommen ist - oder wer sie überhaupt ist. Wieder mit dabei: Stephan James (26) als Walter Cruz, der versucht, sich nach den Traumata des Krieges und seinen Erlebnissen in der Homecoming-Initiative, ein neues Leben aufzubauen.

Mit "Der Beischläfer" folgt ab 29. Mai eine deutsche Amazon Original Serie. Den umtriebigen Autoschrauber Charlie Menzinger spielt darin der bayerische Komiker Markus Stoll (40), der hierzulande besser als Harry G bekannt ist. Charlie wird gegen seinen Willen zum Schöffen berufen. Am Gericht trifft er auf die gesetzestreue und streng wirkende Berufsrichterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter). Auf Charlies besonderen Sinn für Gerechtigkeit steht die Richterin aber gar nicht. Doch das stachelt ihn erst recht an, für Urteile zu sorgen, die seinem Rechtsempfinden entsprechen.

Streamingdienst Netflix widmet sich ab 1. Mai der Traumfabrik in einer eigenen Miniserie. In "Hollywood" dreht sich alles um eine Gruppe aufstrebender Schauspieler und Filmemacher, die nach dem 2. Weltkrieg zu fast allem bereit ist, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen. Die Idee zur Serie hatten Ryan Murphy (54), Ian Brennan und Janet Mock. Von Murphy (54) stammen zum Beispiel "Glee" und die "American Horror Story"-Reihe. Zum Cast gehören unter anderem Darren Criss, Laura Harrier und Patti LuPone sowie "The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons (47).

Ab 8. Mai ist die Musical-Dramaserie "The Eddy" verfügbar. Die Idee stammt von keinem Geringeren als Oscar-Gewinner Damien Chazelle (35, "La La Land"). Vor der Kamera sind etwa André Holland ("Moonlight"), Joanna Kulig ("Cold War - Der Breitengrad der Liebe") und Amandla Stenberg ("The Hate U Give") zu sehen. Sie stellten die Serie bereits auf der diesjährigen Berlinale vor. Schauplatz ist das heutige multikulturelle Paris. Der Plot dreht sich um einen Besitzer eines mäßig erfolgreichen Clubs, dessen Hausband und den Gefahren ihrer chaotischen Stadt.

Ebenfalls ab 8. Mai geht es für Christina Applegate (48, "Eine schrecklich nette Familie") und Linda Cardellini (44, "Emergency Room - Die Notaufnahme") in "Dead to Me" weiter. In Staffel zwei versuchen die beiden ihr dunkles Geheimnis zu wahren. Doch mit Detective Perez (Diana-Maria Riva) auf den Fersen und einem unerwarteten Besucher ist das Risiko so hoch wie nie.

Ab 29. Mai wartet auch Netflix mit einer neuen Serie von Greg Daniels auf. Der Autor steckt etwa hinter Comedyserien wie "Parks and Recreation" oder "Das Büro". In "Space Force" geht es um die Gründung einer Weltraum-Armee als neuer Streitkraft des US-Militärs. An vorderster Front kämpft Steve Carell (57), der mit Daniels bereits für "Das Büro" zusammengearbeitet hatte. Ebenfalls mit an Bord sind unter anderem John Malkovich und Ben Schwartz.