Bei Show von Philipp Plein Jada Pinkett Smith: Als Model in Mailand ehrt sie Kobe Bryant

Jada Pinkett Smith (48, "Girls Trip") hat bei der Mailand Fashion Week in Italien für einen Überraschungsmoment gesorgt. Die Schauspielerin und Ehefrau von Hollywood-Größe Will Smith (51, "I Am Legend") ist für Designer Philipp Plein (42) als Model über den Laufsteg gelaufen. In gigantischen Heels, funkelnder Hose und cooler Lederjacke hat sie nach eigener Aussage einen "neunminütigen Catwalk" hingelegt - und das ausgerechnet zwischen Hubschraubern und Düsenjets.