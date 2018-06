Altstadt - Wie die Polizei berichtet, hat der 49-jährige Mitarbeiter einer Parkgarage in der Münchner Altstadt am Montagnachmittag den Notruf verständigt, weil sich in einem dort abgestellten Auto seit mehreren Studen ein Hund befunden hat. Der Mitarbeiter gab an, dass er sich Sorgen machen würde, da das Tier im Kofferraum des VW eingesperrt war. Dem 49-Jährigen zufolge war der Hund seit mehr als sieben Stunden im Auto eingeschlossen.