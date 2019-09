Bei Sat.1 Jochen Schropp: "Promi Big Brother"-Moderator hat eine neue Show

Sein nächster Primetime-Einsatz: "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp (40) wird durch die neue Sat.1-Musikshow "United Voices" führen. Das berichtet das Medienmagazin "DWDL". In dem neuen Format treten prominente Musiker in einem besonderen Duell gegeneinander an. Die beiden Künstler müssen für ihren großen Auftritt 300 Fans mobilisieren, die mit ihnen ihre größten Hits zum Besten geben. Als Jury fungieren die 100 Studio-Gäste, die die Performances bewerten werden und entscheiden müssen, wer am Ende die Nase vorn hat.