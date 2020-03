Bei RTL, im Ersten und im ZDF Coronavirus im TV: Mehrere Sondersendungen zur Lage

In der Sendung wird Moderatorin Charlotte Maihoff (38) unter anderem mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (53) über die Entscheidung der Bundesregierung sprechen, Unternehmen mit unbegrenzten Krediten aufzufangen. Dafür soll die neue Folge von "Alles was zählt" entfallen. Diese wird am Montag, 16. März 2020, um 09:30 Uhr auf ihrem Wiederholungs-Sendeplatz gezeigt oder kann von Fans bei "TVNow" abgerufen werden. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" soll wie geplant um 19:40 Uhr ausgestrahlt werden.