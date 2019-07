Bei Premiere zu Tarantino-Film Pierce Brosnan: Überraschender Auftritt mit Sohn Dylan

Schauspieler Pierce Brosnan (66, "Mamma Mia! Here we go again") war einer der Stars, der die Premiere des neuen Quentin-Tarantino-Films "Once Upon a Time... in Hollywood" in Los Angeles besuchte. Die Blicke richteten sich jedoch nicht auf den ehemaligen Darsteller von James Bond, sondern auf seine Begleitung: Sohn Dylan (22) schritt mit seinem Vater über den roten Teppich. Vor allem das Outfit des Models überraschte. Denn Dylan Brosnan ließ mit seinem Look die 60er Jahre wieder aufleben - wohl in Anlehnung an den Film, der in den 1960er Jahren spielt.