Bei Premiere zu Tarantino-Film Britney Spears und Sam Asghari: Erster Red-Carpet-Auftritt als Paar

Sängerin Britney Spears (37, "Glory") überraschte mit einem ganz besonderen Auftritt in Los Angeles: Zur Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" (dt. Kinostart: 15. August 2019) erschien sie zum ersten Mal mit ihrem Freund Sam Asghari (25) auf dem roten Teppich. Die Sängerin ist bereits seit 2016 mit dem Personal Trainer liiert. Auch wenn die beiden in den sozialen Medien Fans an ihrer Liebe teilhaben lassen - bei einem öffentlichen Event traten sie bisher nicht gemeinsam auf.