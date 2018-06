Bei Premiere ihrer neuen Serie Alicia Silverstone: Mit Asymmetrie liegt sie voll im Trend

Wie man Kurven gekonnt in Szene setzt, zeigte Alicia Silverstone (41, "Clueless") bei der Premiere ihrer neuen Serie "American Woman" in Kalifornien. Die Schauspielerin erschien in einer hautengen, schimmernden Robe in Rot und sorgte so für den Farbakzent des Abends. Mit dem asymmetrisch geschnittenen Kleid liegt die 41-Jährige voll im Trend.