Bauen lassen hat sie Franz Graf, ein militanter Abtreibungsgegner. Vor einem Holzkreuz in der Mitte steht die Figur einer jungen Frau, in ihren Händen hält sie ein Baby in einer Glaskugel. "Lass mich leben" steht auf dem Sockel. Zwar ist die Kapelle, die er "Der stumme Schrei" genannt hat, privat. Doch es finden dorthin Prozessionen mit Kirchenvertretern statt, es gibt einen Hinweis an der Landstraße. Eine Leitplanke zum Schutz dieses Steins ist mit Steuergeld bezahlt worden. Und Politiker, etwa der stellvertretende Landrat Markus Müller (CSU), haben an einer Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen dieser Kapelle im vergangenen Jahr teilgenommen.