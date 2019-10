Bei Parlamentseröffnung Queen Elizabeth II. bricht mit der Tradition

Als Staatsoberhaupt hat Queen Elizabeth II. (93) am Montag traditionell an der britischen Parlamentseröffnung teilgenommen. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn Prinz Charles (70) und dessen Ehefrau Camilla (72). Zum mittlerweile 65. Mal hielt sie die Rede, in der die Regierungsziele des Premiers verlesen werden. Die Zeilen stammten entsprechend nicht von der Queen, sondern direkt vom amtierenden Premier - in diesem Fall Boris Johnson (55) - und dessen Ministern.