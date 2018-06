Nachfrage bei Kleinen Waffenscheinen steigt

Wer Waffen mit sich tragen will, braucht in Deutschland einen sogenannten Kleinen Waffenschein - nicht nur für Schreckschusswaffen, sondern auch für ein kleines Chlorgas-Spray. Die Nachfrage nach der Lizenz steigt seit Jahren. In der Bundesrepublik sind aktuell mehr als 587.000 Kleine Waffenscheine registriert - mehr als doppelt so viele wie noch Ende 2015.