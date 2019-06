Bei Münchnern nachgefragt Abitur geschafft – und was nun?

Jobben in Neuseeland

Charlotte (18): "Die Tickets sind schon gebucht: Am 10. September fliege ich mit zwei Freundinnen für ein halbes Jahr nach Neuseeland. Wir wollen Work and Travel machen, also durchs Land reisen und Mini-Jobs machen, zum Beispiel auf einer Farm. Wir sind alle frisch 18 geworden und konnten unsere Freiheit noch gar nicht richtig genießen. Das holen wir jetzt nach. Ich habe so viel Schönes über Neuseeland gehört! Außerdem möchte ich mein Englisch verbessern. Wenn ich zurückkomme, möchte ich Praktika machen. Meine Berufsidee ist Gesundheitsmanagement oder Gesundheitswissenschaft. Damit kann ich in großen Firmen arbeiten, bei Krankenkassen oder auch in der Forschung. Am liebsten wäre mir ein duales Studium. Ich werde wohl im Herbst 2020 beginnen. Wenn ich nicht G8 gemacht hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so lange ins Ausland reisen. Aber jetzt sehe ich es so, dass ich dieses eine gewonnene Jahr auch anders nutzen kann, als gleich ins Berufsleben zu starten."