Bei Magenta TV Johannes B. Kerner meldet sich mit neuer Talkshow zurück

"Bestbesetzung" soll offenbar nach dem Vorbild der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" von US-Kultmoderator David Letterman (72) gestaltet sein. Kerner soll demnach mit Persönlichkeiten aus der ganzen Welt sprechen. Wie viele Sendungen die Telekom mit Kerner plant, ist nicht bekannt. Laut "DWDL" will das Unternehmen "in Kürze" weitere Details bekanntgeben.