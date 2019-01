"Bei Männern macht das niemand" Melissa McCarthy: Frage nach ihrer "enormen Größe" verletzte sie sehr

"Vor Jahren war ich auf einer Pressekonferenz für 'Taffe Mädels' oder 'Tammy' und jemand aus einer sehr großen Organisation fragte mich immer wieder: 'Warum haben Sie immer das Bedürfnis, so grotesk zu sein?' Es war ein riesiges Interview mit circa 100 Leuten in einem Raum, und er hat spöttisch gelächelt. Ich fragte: 'Worüber reden wir hier? Ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich sie nicht verstehe.' Er sagte dann: 'Sie sehen schlampig aus, tragen kein Make-up, Ihre Haare sind nicht gemacht, Sie schreien Leute an.' Und ich sagte: 'Okay, haben Sie das jemals einen Kerl gefragt? Ich spiele eine Rolle. Sie müssen öfter aus dem Haus gehen, wenn Sie nicht glauben, dass es solche Frauen in echt gibt.'"