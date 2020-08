Bei Madame Tussauds in Berlin Mark Forster enthüllt seinen Zwilling aus Wachs

Man muss zweimal hinschauen, um zu erkennen, welcher der echte Mark Forster (37, "Chöre") ist: Der Sänger und "The Voice of Germany"-Coach hat neuerdings einen Zwilling. Am Mittwoch (12. August) enthüllte er höchstpersönlich seine Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin. Die Freude stand dem 37-jährigen Musiker dabei regelrecht ins Gesicht geschrieben. Lässig stützte er sich mit dem Arm an der Schulter seines Wachs-Zwillings ab, der wie das Original Baseball-Cap, Brille und weiße Sneaker trägt.