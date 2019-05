Der wiederum ist gehörlos, kann also die Musik nicht hören. Und muss sich deswegen auf dem Tanzparkett anders orientieren, meist etwa an Tanzpartnerin Isabel Edvardsson, ihren Füßen - oder etwa dem Boden. Auch Piwko hatte eine schlechte Bewertung bekommen. Zur Erklärung ließ er via Gebärdendolmetscher mitteilen, dass er Fieber und und dadurch Probleme mit seinen Auge habe. Weil es im Studio so dunkel war, hätte er bei einem Tanz Isabells Beine nicht so gut gesehen. Das habe zu seinen Schwierigkeiten geführt.