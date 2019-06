Pascal Hens hatte bei "Let's Dance" mächtig Probleme. "Pommes" hat sich mitten im Samba-Tanz an den Schuh gefasst und so die Choreographie vermasselt. Trotzdem steht er mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova im Finale. Ausgeschieden bei "Let's Dance" am Freitagabend ist RTL-Moderatorin Nazan Eckes.