Bei Kuba-Besuch Prinz Charles und Herzogin Camilla: Ihre Drinks mixen sie selbst

Und obwohl es erst elf Uhr vormittags war, als sich die Royals den Drink genehmigten, schien er ihnen gut bekommen zu sein. Die Besitzerin des Restaurants, unter deren Anleitung Charles und Camilla das Getränk zubereiteten, war zufrieden: "Sie waren gute Schüler", wird sie von "Mail Online" zitiert. "Sie haben alles getan, was ich gesagt habe." Es sei "sehr nett" gewesen mit dem Paar, erklärte sie. Der britische Thronfolger und seine Frau hätten noch keinen Mojito probiert, seit sie in Kuba angekommen waren, so die Restaurantchefin.