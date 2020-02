Nach ihrer jahrelangen Behandlung in Kliniken in München ist die Polizistin seit einiger Zeit wieder bei ihren Eltern in Sachsen. Dort besuchte sie nun der Vize-Vorsitzende der Bayerischen Polizeistiftung, Jürgen Ascherl. Aus einem besonderen Grund: Das Elternhaus von Jessica L. ist endlich komplett behindertengerecht umgebaut. Jessica kann nun komplett zu Hause gepflegt werden. Die Stiftung hatte sich sehr für den An- und Umbau eingesetzt.