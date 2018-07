Gegen beide Tatverdächtigen ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht Erlangen Untersuchungshaft an. Ihnen wird der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zur Last gelegt. Bisherigen Ermittlungen zufolge stammt das Rauschgift aus Frankfurt am Main. Wer die eigentlichen Abnehmer sind, ist noch unklar. Es gibt jedoch Hinweise, dass die Endabnehmer aus dem Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen stammen.